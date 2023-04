Mainacht Hier kann man in Bonn und der Region Maibäume kaufen

Wer der uralten Tradition folgen und die (oder den) Liebste(n) mit einem Maibaum überraschen will, sollte dem Rat der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Bonn folgen und den Baum an den offiziellen Verkaufsstellen kaufen. Wer die Birke illegal in Wäldern, im Park oder an der Allee fällt, dem droht ein Bußgeld. An manchen Verkaufsstellen darf man die Birke aber auch ganz legal selbst schlagen. In Bonn, Bornheim, Sankt Augustin, Siegburg, Alfter, Swisttal, Eitorf und Lohmar gibt es in diesem Jahr die folgenden Verkaufsstellen: