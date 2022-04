Neuer Laden in der Bonner Innenstadt : Malente eröffnet Ticketshop in der Friedrichstraße

Bonn Malentes Theaterpalast hat jetzt eine Anlaufstelle in der Bonner Innenstadt. Im neuen Ladenlokal mit Retro-Charme gibt es noch mehr Typisches aus Bad Godesberg.

„Malentes schnelle Ticketstelle“ in der Friedrichstraße 44 ist seit Samstag, 23. April, für Kartenvorverkauf geöffnet. „Die Idee hatten wir schon länger, und es musste ein Stück Theaterpalast sein“, sagen Knut Vanmarcke und Dirk Vossberg-Vanmarcke, die am Freitagabend mit geladenen Gästen Eröffnung feierten.

Zeltbauer aus Belgien haben ein Kartenhäuschen im Stil des Spiegelzelts an der B9 gebaut. In Malentes Theaterpalast in Bad Godesberg öffnet künftig nur noch die Abendkasse. Der übrige Vorverkauf läuft in der Bonner Innenstadt.