Stadt Bonn erteilt Baugenehmigung : Malentes Theaterpalast darf öffnen

Bonn Druckfrisch ist die Baugenehmigung der Stadt für Malentes Theaterpalast. Nach einigem Hin und Her vor allem wegen des Brandschutzes für das Spiegelzelt in einer Beueler Halle steht nun der Spielsaison nichts mehr im Wege.

Es hat noch etwas gedauert, doch nun ist nach einigem Hin und Her und bangem Warten alles in trockenen Tüchern: Die Stadt hat am Donnerstag für Malentes Theaterpalast die Baugenehmigung erteilt. Somit steht der Eröffnung des historischen Spiegelzeltes nichts mehr im Wege. Wie berichtet, steht das seit einigen Wochen in der Jahrmarkthalle in Pützchen. Der Spielplan konnte nicht pünktlich beginnen, weil nach Angaben der Verwaltung Brandschutzauflagen nicht erfüllt waren.