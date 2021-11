Maskenpflicht verweigert : Mann greift Polizisten in Bonn an und zeigt Hitlergruß

Mann greift Polizisten in Bonn an und zeigt Hitlergruß

Bonn Nachdem die Polizei einen Mann auf die Maskenpflicht in der Bonner Innenstadt hingewiesen hat, griff dieser die Beamten an. Zudem soll der 35-Jährige mehrmals den Hitlergruß gezeigt haben.

Ein 35-Jähriger hat in der Bonner Innenstadt zwei Polizisten angegriffen und verletzt, nachdem diese ihn gebeten hatten, die Corona-Schutzmaske richtig aufzusetzen. Zudem soll der Mann mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach hatten die Streifenbeamten den Mann am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr am Bonner Markt bemerkt und gebeten, seine Maske über die Nase zu ziehen.