Erschossener Mann in Tannenbusch Polizei veröffentlicht Foto von mutmaßlichem Täter

Der Tatort auf dem Areal zwischen Oppelner Straße und Westpreußenstraße war am Mittwoch bis 20 Uhr von einem Großaufgebot der Polizei komplett abgeriegelt. Während die Ermittlungen am Tatort liefen, wurden nach GA-Informationen bereits Zeugen befragt. Die Spurensicherung war bis zum späten Abend in dem Zimmer, in dem der Tote gefunden wurde, im Einsatz. Draußen hatten Beamten die Büsche und Beete im Innenhof durchkämmt und dabei auch einen Suchhund eingesetzt. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern laut Polizei an.