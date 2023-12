Junger Mann in Tannenbusch erschossen So reagieren Jugendliche und Sozialarbeiter auf den Tod des 23-Jährigen

Nach dem Tod eines 23-Jährigen in Tannenbusch herrscht besonders unter jungen Menschen im Stadtteil Betroffenheit. Das gilt auch für die Jugendarbeiter, die dort aktiv sind. „Das Opfer als auch der gesuchte Tatverdächtige sind den pädagogischen Fachkräften und vielen jungen Menschen in Tannenbusch und auch darüber hinaus bekannt“, schreibt das Bonner Presseamt. Aus den Einrichtungen gebe es eine tiefe Betroffenheit und tiefes Mitgefühl mit der Familie des Opfers. „Die pädagogischen Fachkräfte versuchen in intensiven Gesprächen, die Geschehnisse und die Trauer der jungen Menschen aufzufangen.“ Bis zur Aufklärung des Geschehenen und darüber hinaus werde der Vorfall alle in Tannenbusch beschäftigen.