Bonner soll 23-Jährigen getötet haben Mutmaßlicher Schütze von Tannenbusch weiter in U-Haft

Vergangene Woche war der 23-Jährige auf dem Bonner Nordfriedhof beerdigt worden, mehr als 500 Menschen kamen zur muslimischen Trauerfeier. „Niemand soll ein Eisen auf jemand anderen richten. Waffen sind kein Spielzeug“, sagte einer der Gelehrten am Grab. Denn: „Auch wenn man nur so tut, der Teufel kann den Abzug drücken.“ Er sprach Mahnungen aus, richtete seine Worte an die vielen jungen Menschen, die gekommen waren. Alle schwiegen, viele nickten, wirkten nachdenklich. Man spürte, wie geschockt das Umfeld des 23-Jährigen ist. Dass er völlig unvorbereitet aus dem Leben gerissen wurde. „Es ist schrecklich, was passiert ist“, sagte der Gelehrte, und hofft, dass der Vorfall viele Menschen wachrüttelt und zu einem besseren Leben verleitet. Denn auch wenn es ein Unfall gewesen sein sollte und der Schuss sich versehentlich gelöst habe: Es bleibe die Frage im Raum, warum ein junger Mann in Tannenbusch eine scharfe Waffe bei sich trage. Zur Wahrheit gehört auch, dass der Stadtteil durch Drogengeschäfte und Gewalt auffällt.