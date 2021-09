Polizeieinsatz in Bonn : Mann nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen

Bonn In der Bonner Weststadt musste die Polizei am Montagabend einer 36-jährigen Frau zur Hilfe eilen, die von ihrem Lebensgefährten angegriffen und bedroht worden war.

Ein Fall von häuslicher Gewalt sorgte am Montagabend in der Bonner Weststadt für einen Polizeieinsatz. Eine 36-jährige Frau soll nach bisherigem Stand der Ermittlungen von ihrem elf Jahre jüngeren Lebensgefährten körperlich angegriffen und bedroht worden sein, wie die Polizei Bonn am Dienstagmorgen mitteilte. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.