Urteil in Bonn : Mann rast mit gestohlenen Autos in die Radarfalle

Bonn Ein 26-Jähriger aus Bonn muss für vier Jahre ins Gefängnis und seinen Opfern 11.000 Euro zahlen. Der Mann hatte Autos aufgebrochen, Wertsachen daraus gestohlen und so manche Spritztour mit den Wagen unternommen. Und ließ sich dabei blitzen.

„Es ist schwierig, eine Strafe zu verhängen, wenn jemand wie Sie sich von vorausgegangenen Urteilen derart unbeeindruckt zeigt.“ Die Worte, mit denen Isabel Köhne ihre Urteilsbegründung schloss, ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Am Dienstagmittag hat die Vorsitzende Richterin der 3. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht einen 26-jährigen Mann aus Bonn wegen schweren Diebstahls in zwölf, Fahrens ohne Fahrerlaubnis in acht Fällen sowie wegen Unfallflucht zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Außerdem muss der vielfach und einschlägig vorbestrafte Mann gut 11.000 Euro an die Opfer zurückzahlen.