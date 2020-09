Kostenpflichtiger Inhalt: Verhandlung in Bonn : Mann soll 106 Mal auf sein Opfer eingestochen haben

In diesem Haus in Beuel wurde ein Mann getötet Foto: Peter Kölschbach

Bonn Ein arbeitsloser Elektriker muss sich vor dem Bonner Landgericht wegen Totschlags verantworten. Im März soll er in einer Wohnung in Beuel auf einen 32-Jährigen so oft eingestochen haben, dass dieser an seinen Verletzungen starb.