Polizei ermittelt 47-jähriger Mann tot am Stadthaus in Bonn aufgefunden

An der Haltestelle Stadthaus in Bonn ist am Sonntagmorgen ein Mann tot aufgefunden worden. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei Bonn am Mittwoch. Ein Passant habe den leblosen 47-Jährigen gegen 8.30 Uhr im Treppenabgang zur Bahnhaltestelle bemerkt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert, sagte er. Diese hätten allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen können.