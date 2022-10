Auf Höhe Kennedybrücke in Bonn : Rettungskräfte bergen toten Mann aus dem Rhein

Bonn In Bonn ist am Freitagmittag einen Mann tot aus dem Rhein geborgen worden. Passanten hatten der Feuerwehr gegen 12 Uhr einen im Wasser treibenden Menschen gemeldet. Die Ermittlungen laufen.

Polizei und Feuerwehr waren am Freitagmittag in Bonn in Höhe der Kennedybrücke am Rhein im Einsatz. Passanten hatten den Kräften zuvor eine im Wasser treibende Person gemeldet.