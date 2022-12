Raubüberfall in Bonn : Mann überfällt mit Messer bewaffnet das Motel One am Hauptbahnhof

Angriff in der Bonner Südstadt : 18-jähriger Intensivtäter sitzt nach Raub in U-Haft Nach einem Überfall in der Südstadt in Bonn sitzt ein 18-jähriger Intensivtäter in U-Haft. Ein Mittäter ist auf der Flucht. Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten.