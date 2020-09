Gerichtsfall in Bonn : Mann verkaufte am Hauptbahnhof Vogelspinne eines Freundes für Drogen

Bonn Der Freund eines 45-jährigen Drogenabhängigen in Bonn hat ungefragt dessen Haustier am Hauptbahnhof verkauft. Nach einer Schlägerei kam der Fall nun vor Gericht.

Keine Frage: Die Chromatopelma cyaneopubescens – die metallblaue Vogelspinne – war sein ganzer Stolz. Wie er zu dem prachtvollen Haustier mit den knallblauen Beinen gekommen ist, wollte der Halter in einem Prozess vor dem Bonner Amtsgericht nicht verraten. Aber der 45-jährige Drogenabhängige trug die blaue Schöne, deren Heimat in den tropischen Savannen Venezuelas liegt, immer bei sich: Er gab dem Weibchen – rund sieben Zentimeter groß – Unterschlupf, auch wenn er selber kein Dach über dem Kopf hatte. Aber als der Dauergast der Bonner Drogenszene im April 2017 in die Klinik musste, hieß es Abschied nehmen von der Vertrauten. So gab er seine Vogelspinne in die Obhut einer Freundin. Vorübergehend, wie er meinte. Aber es kam anders.