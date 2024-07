Wohnungen in Bonn durchsucht Mann wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Schleusung festgenommen

Bonn · Bei einem länderübergreifenden Einsatz ist ein 53-Jähriger am Mittwoch in Frankfurt vorläufig festgenommen worden. Der Mann soll auch in Bonn Wohnungen zu Prostitutionszwecken untervermietet haben.

18.07.2024 , 16:16 Uhr

Die Polizei hat am vergangenen Mittwoch einen 53-jährigen Mann in einer Wohnung in Frankfurt vorläufig festgenommen und ihn anschließend ins Bonner Polizeipräsidium gebracht, wo das Kriminalkommissariat 34 die weiteren Ermittlungen gegen ihn übernahm. Nach Angaben der Bonner Polizei lag gegen den Verdächtigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Schleusung vor. Der Mann soll laut der Mitteilung mindestens seit 2023 mehrere Wohnobjekte, darunter eine Wohnung am Bonner Hochstadenring, angemietet und zu Prostitutionszwecken an bereits illegal in Deutschland lebende Personen untervermietet und sich dadurch einen Vermögensvorteil verschafft haben. Am Donnerstag wurde der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Dieser verkündete ihm den Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ermittelt wird außerdem gegen zwei Mittäterinnen (52 und 59 Jahre alt) und einen Mittäter (71). Der vorläufigen Festnahme war ein länderübergreifender Einsatz vorausgegangen, bei dem insgesamt acht Wohnungen durchsucht wurden, darunter zwei in Bonn sowie eine Troisdorf.

(ga)