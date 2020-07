Polizei bittet um Hinweise : Mann zerstört Scheiben eines Busses in Bonn-Auerberg

In Bonn-Auerberg wurde am Freitag ein Bus beschädigt (Symbolbild). Foto: Stadtwerke Bonn/Martin Magunia (Symbolbild)

Bonn Ein unbekannter Mann hat am späten Freitagabend in Bonn-Auerberg zwei Seitenscheiben eines Busses zerstört. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Mann. Er soll in Bonn-Auer­berg zwei Seitenscheiben eines Linienbusses zerstört haben. Wie die Polizei berichtet, kam es bereits am Freitag gegen 23 Uhr an der Straße An der Josefshöhe zu dem Vorfall.