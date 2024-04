Theater Bonn Chordirektor der Oper verlässt Bonn

Der Premierentag von Sergej Prokofjews Oper „Die Liebe zu den drei Orangen“ am kommenden Sonntag wird für den Direktor des Bonner Opernchors, Marco Medved, zugleich sein letzter Arbeitstag in Bonn sein. Der gebürtige Mailänder wird künftig in gleicher Position am Petruzzelli Theater im süditalienischen Bari arbeiten. Es sei nun an der Zeit, sich in ein „neues faszinierendes Abenteuer zu stürzen und wieder als Chorleiter in Italien zu arbeiten“, schreibt Medved in einem Facebook-Post. Er danke dem Theater und dem Chor in Bonn, „dass sie mir erlaubt haben, als Mensch und als Musiker zu wachsen“.