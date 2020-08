Werbestand auf Marktplatz in Bonn : Das steckt hinter dem Hanfwirkstoff CBD

Wer will einmal probieren? Kostproben gab es am Samstag bei Jalal Akbar an seinem CBD-Stand auf dem Marktplatz. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Bei einem Werbestand in der Bonner City darf jeder mal CBD probieren. Wir erklären, wie sich Firmen mit dem Stoff zwischen umstrittenen Wirkungen und rechtlichen Grauzonen bewegen.

Der Markt boomt, und immer mehr wollen daran teilhaben. Das Geschäft mit Hanf-Produkten wie Öle, Kosmetika oder Tee zieht in Deutschland Unternehmer und Kunden an. Auch der Bonner Online-Shop „Naturpuls UG“ verkauft Öle und Kosmetikprodukte mit dem im Hanf enthaltenen Wirkstoff Cannabidiol (CBD). Am Samstagmittag machte das Unternehmen auf dem Marktplatz mit einem Stand Werbung für seine Produkte. Mit dabei war der Deutsche Hanfverband (DHV), der Lobbyarbeit zum Thema Cannabis betreibt (siehe „Hanfverband“). Doch die Wirkung von Produkten mit CBD-Inhalt ist umstritten. Auch bewegen sich die Anbieter in einer rechtlichen Grauzone.