Einsatz in Bonn Wasserfontäne schießt aus dem Boden des Marktplatzes

Nein, Bonn ist nicht um das Naturphänomen eines Geysirs reicher geworden, auch wenn es am Montagmittag für kurze Zeit auf dem Bonner Marktplatz danach aussah. Gegen 12.30 Uhr schoss in Höhe der Eisdiele „La Dolce Vita“ plötzlich eine meterhohe Wasserfontäne aus dem Boden. Das Wasser ragte bis zu den obersten Geschossen der Häuser am Marktrand.