Marktschwärmerei in Bonn Ein Franzose versorgt Kessenich mit regionalen Lebensmitteln

Der Salat sieht wirklich knackig-frisch aus. „Stand eben noch auf dem Feld“, sagt Landwirt Jürgen Beumers und präsentiert Batavia, Kopf- und Eichblattsalat sowie Gurken auf der provisorisch aufgestellten Verkaufstheke vor der Friedenskirche in Kessenich. „Vorsicht, mit den Kartoffeln“, warnt Beumers und reicht Julia Beilich eine Tüte mit Frühkartoffeln. „Es ist noch Erde daran. Es gab in den letzten Tagen viel Niederschlag.“ Seit fünf Jahren betreibt Stéphane Picard die Marktschwärmerei an der Franz-Bücheler-Straße. „Hier gibt es alles Gute aus der Region“, sagt der gebürtige Franzose.