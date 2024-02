Marodes Bonner Stadthaus Auf der schwierigen Suche nach 40.000 Quadratmetern Bürofläche

Bonn · Die Stadt hat nicht mehr viel Zeit, den Auszug aus dem maroden Stadthaus vorzubereiten. Was Bonner Immobilienmakler zur Frage sagen, ob es überhaupt eine ausreichende Zahl an Interimsbüroflächen auf dem Markt gibt und was die Verwaltung alles beachten muss.

07.02.2024 , 18:38 Uhr

Das Stadthaus in Bonn ist marode. 1500 Mitarbeiter der Stadtverwaltung benötigen ein Ausweichquartier. Foto: Benjamin Westhoff

„Gesucht wird ein auskömmlich großes Bürohaus für rund 1500 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“: So oder ähnlich könnte das Wunschinserat lauten, mit dem die Stadt Bonn sich auf die Suche nach einem Ausweichquartier für das Stadthaus macht. Bis 2027 müsste es nach einem gerade vorgestellten Gutachten zum Zustand des maroden Verwaltungsbaus geräumt sein. Dann steht eine Kernsanierung oder der Abriss und Neubau des Stadthauses an. Viel Zeit für die Suche nach Ersatz und den Umzug bleibt also nicht mehr.