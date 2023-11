Großes Feuer auf dem Marktplatz Zahlreiche Bonner beim Martinsumzug in der Innenstadt

Auch Eva Maria Hinkes stimmte kräftig mit ein. „Ich war 38 Jahre Kindergärtnerin“, erklärte die Rentnerin, die zuletzt 26 Jahre in Lengsdorf tätig gewesen war. „Für mich ist es eines der schönsten Feste des Jahres, weil es so christlich und sozial ist. Wir feiern gemeinsam das Teilen. Ich habe das all die Jahre erlebt. Das kommt bei den Kindern an.“ Eine Botschaft, an die auch Stadtdechant Wolfgang Picken erinnerte, der den Zug gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Katja Dörner am Münster empfing.