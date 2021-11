Sankt Martin : Welche Martinszüge 2021 in Bonn und der Region stattfinden

Bonn/Region Traditionell ziehen in der kalten Jahreszeit etliche Martinszüge durch Bonn und die Region. Coronabedingt fallen 2021 jedoch erneut viele Züge aus. Wir geben einen Überblick, welche stattfinden – die ersten bereits in dieser Woche.

Martinszüge 2021 in Bonn

Nach derzeitigem Stand wird der große Martinszug durch die Bonner Innenstadt 2021 nicht stattfinden. Das katholische Stadtdekanat will am Montag, 8. November, dafür aber einen Ersatz auf die Beine stellen. Dazu seien die Kinder mit ihren Laternen am Nachmittag um 17 Uhr zum Martinsspiel und Liedersingen in die Bonner Münsterbasilika eingeladen. Anschließend folge ein Laternenzug durch den historischen Kreuzgang und zurück in die Basilika. Über den Abschluss auf dem Münsterplatz erfolgt derzeit noch eine Abstimmung mit der Stadtverwaltung.