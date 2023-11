Sankt Martin Diese Martinszüge finden 2023 in Bonn und der Region statt

Am 11. November ist Martinstag, das Fest des Heiligen Martin von Tours. In diesem Jahr finden wieder viele Martinszüge in Bonn und der Region statt. Wir geben einen Überblick, welche Martinszüge 2023 in Bonn und den Bonner Stadtbezirken, im Rhein-Sieg-Kreis, im Kreis Neuwied und im Kreis Ahrweiler stattfinden. Der Artikel wird laufend von der Redaktion aktualisiert.