Mit Laternen zum großen Feuer : So soll Bonns 100. großer Martinszug ablaufen

2000 Teilnehmer werden erwartet : Martinszug in Beuel-Mitte soll der bislang größte werden Das Martinsfest wird in diesem Jahr in Beuel besonders groß gefeiert. Noch nie zuvor gab es so viele Teilnehmer. 3000 Weckmänner werden in Schulen und Kitas verteilt. Im Rathaus gibt es eine Martinsfackel-Ausstellung.