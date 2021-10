Bonner Münster : Stadtdekanat plant Martinszug durch den Kreuzgang

Bonn Das katholische Stadtdekanat hatte erst einen großen Martinszug in Bonn abgesagt. Jetzt soll eine Alternative im Münster vorbereitet werden.

Das katholische Stadtdekanat wird am Montag, 8. November, einen Ersatz für den großen Martinszug auf die Beine stellen. „Es wird eine kleinere, aber gute Alternative geben“, teilte Stadtdechant Wolfgang Picken am Dienstag mit. Die Kinder seien mit ihren Laternen am Nachmittag um 17 Uhr zum Martinsspiel und Liedersingen in die Münsterbasilika eingeladen. Anschließend folge ein Laternenzug durch den historischen Kreuzgang und zurück in die Basilika.