Diskussion um Maskenpflicht in Bonn : Neunjähriger darf trotz Attest ohne Maske nicht in Schulbus

Attest vorweisen

Seit dem 27. April müssen in NRW Mund und Nase bei Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Einkaufen, beim Besuch in Arztpraxen sowie in Schulen bedeckt werden. Auch Handwerker und Dienstleister, die einen Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht einhalten können, müssen Masken tragen. Darüber hinaus gelten in allen Bundesländern Ausnahmen von der Maskenpflicht, wenn das Tragen aufgrund gesundheitlicher oder psychischer Einschränkungen nicht zumutbar beziehungsweise nicht möglich ist. Das kann etwa bei Lungen- sowie Herzerkrankungen gelten. Wichtig: Die Erkrankung muss durch ein ärztliches Attest belegt sein. Auch für Hörgeschädigte und Gehörlose gilt die Maskenpflicht mittlerweile in den meisten Bundesländern nicht; ebenso für ihre Begleiter, mit denen sie kommunizieren. img