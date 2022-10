Registrierungsaktion am Samstag : Mattia und Jamal aus Bonn brauchen Stammzellenspender

Registrierungsaktion am Samstag

Bonn Mattia und Jamal haben Blutkrebs und brauchen dringend eine Stammzellenspende. Deshalb gibt es am Samstag eine Registrierungsaktion in Bonn. Der GA hat Mattia davor besucht.

Begeistert zeigt der fünfjährige Mattia sein Lieblingsauto und plaudert strahlend von Super Mario und seinen Spielen. Doch der spärliche Haarwuchs auf seinem Kopf weist darauf hin, dass der Kleine gerade eine Chemotherapie machen muss und einen Kampf gegen die Zeit führt. Mattia hat Blutkrebs und ist zum Überleben auf eine Stammzellenspende angewiesen. Deshalb organisiert der Bonner Tennis- und Hockey-Verein (BTHV) in Zusammenarbeit mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) am Samstag eine Registrierungsaktion.

„Sehr neugierig und lebensfroh ist er“, so beschreibt Großmutter Angela Marcello ihren Enkel mit deutsch-italienischen Wurzeln. Trotz allem, was er in den vergangenen zweieinhalb Jahren durchmachen musste, sei er ein sehr aufgeweckter und fröhlicher Junge geblieben. „Seine Mutter erklärt ihm alles, wonach er fragt. Auch die Dinge, die im Krankenhaus gemacht werden müssen“, sagt Angela Marcello. Weil Mattia nie Angst haben müsste, dass man nicht ehrlich mit ihm ist, habe er bisher alle Katheter, Blutentnahmen und die Chemotherapie tapfer ertragen.