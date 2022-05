Vögel geben Rätsel auf : Mauersegler kehren ungewöhnlich spät zurück in die Bonner Südstadt

Bonn In der Bonner Südstadt ist wieder das typische Kreischen der Mauersegler zu hören. Die Vögel sind aus ihren Überwinterungsgebieten in Afrika zurückgekehrt - allerdings ungewöhnlich spät.

„Normalerweise kommen die Mauersegler sehr zuverlässig um den Stichtag 1. Mai zurück nach Bonn“ erklärt Peter Tröltzsch von der Biologischen Station Bonn/Rhein-Erft. „Wir wissen, dass es einen Zugstau aufgrund einer stabilen Nordwindlage gegeben hat, obwohl das eigentlich die Mauersegler nicht so stark betreffen sollte wie die anderen Singvögel“, so der Biologe weiter. Der Mauersegler, der trotz ähnlichen Aussehens nicht zu den Schwalben gehört, sei schon ein besonderer Vogel: Er verbringe fast sein ganzes Leben im Flug, und könne in extrem große Höhen aufsteigen, was ihn eigentlich weniger anfällig für Wetterkapriolen mache. Trotzdem kam die Mehrheit der Mauersegler laut Tröltzsch dieses Jahr mit bis zu anderthalb Wochen Verspätung zurück, was auch von Fachleuten nicht eindeutig erklärt werden könne.