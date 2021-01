„Sendung mit der Maus“ feiert am 7. März 50. Geburtstag : Die Maus landet auf der Bonner Uniklinik

Ein Luftikus: Die Maus schwebt an der Seite des Astronauten Alexander Gerst durch die Internationale Raumstation. Foto: European Space Agency

Bonn Stell Dir vor, die Maus wird 50 und landet in Bonn. Am 7. März feiert „Die Sendung mit der Maus“ Jubiläum und die Titelheldin bereitet sich mit zahlreichen Gästen auf das große Fest vor. Zu den Gastgebern zählt auch die Bonner Uniklinik, auf deren Hubschrauberlandeplatz die Maus zu sehen sein wird.



Das orangefarbene Geburtagskind reist als Logo auf Münsteraner Müllfahrzeugen mit, klebt auf Essener Polizeiautos und landet auf dem Hubschrauberlandeplatz der Bonner Uniklinik. Das teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) in einer Pressekonferenz mit. Wann genau es so weit sein wird, dass die beliebte Maus aus der Kindersendung vom Luftraum über Bonn zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Allerdings wissen Fans der Zeichentrickfigur mit den sechs Schnurrbarthaaren, dass dies nicht die erste Luftnummer der Maus wird, die übrigens weder Namen noch Geschlecht hat. Ganz so, wie es sich für eine Zeichentrickfigur gehört.

Die Protagonistin der Lach- und Sachgeschichten, die bereits Generationen von Kindern nebst ihrer Eltern begeisterte und schlauer machte, flog unter anderem an der Seite von Alexander Gerst ins All. Der Geophysiker aus Künzelsau nahm die Maus mit auf die ISS. Beim Start baumelten die Maus und ihr Kumpel, der blaue, ebenfalls namenlose Elefant, in ihren Raumanzügen 20 Zentimeter neben dem Kopf des Astronauten, der übrigens deutlich jünger ist als die Maus.

Kernspaltung mit Mausefallen

Aber das ist nicht allein der Grund, warum er nach eigenem Bekunden stets zur Maus aufgeblickt hat. „Die Maus hat mir einen Flug ins All voraus“, sagte er gestern auf der Pressekonferenz des WDR. Insgesamt habe sie sogar ein ganzes Jahr im All verbracht. „Sie war für mich eine Mentorin“, zollte Gerst der Maus Respekt. Er erinnerte sich daran, wie sie in seiner Kindheit anhand von Mausefallen und Tischtennisbällen die Kernspaltung erklärt habe. Was den Physiker offensichtlich nachhaltig begeistert hat und zugleich zeigt, zu wie viel Selbstironie – Vorsicht, Falle! – die Maus in der Lage ist.