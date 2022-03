Einkaufszentrum in Bonn : Eröffnung des Maximilian-Centers verzögert sich erneut

Bonn Seit dem vergangenen Juni ist das Maximilian-Center in Bonn geschlossen. Zuletzt hieß es, dass das Center und die Geschäfte ab Mitte April wieder öffnen können. Doch daraus wird nichts.

Maximilian-Center: Arbeiten für Anfang Mai zugesagt

Die Arbeiten an den Liften sind dem Eigentümer nun für Anfang Mai zugesagt. Sobald der erste Aufzug funktioniert, könnten auch alle Geschäfte in der Ladenpassage öffnen. Zur selben Zeit soll auch der Tausch aller Brand- und Rauchschutztüren in der Passage abgeschlossen sein, „sowie in den weiteren Untergeschossen die bauliche Instandsetzung der Lagerflächen sowie der allgemeinen Sanitärräume im nicht öffentlich zugänglichen zweiten Untergeschoss“, so Süß. Dann sollen auch die Flucht- und Rettungswege zur Verfügung stehen.