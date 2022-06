Wiedereröffnung nach Überschwemmung : Untergeschoss des Maximiliancenters in Bonn soll zum 1. Juli öffnen

145 Jahre Unternehmensgeschichte in der Bonner City : Schuhhaus Schwaeppe schließt Laden an der Sternstraße Wieder zieht sich ein Traditionsunternehmen aus der Innenstadt von Bonn zurück: Im August will Harald Schwaeppe sein Schuhhaus an der Sternstraße schließen. Als Hauptgrund nennt er den fehlenden Nachfolger.