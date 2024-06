Maximilianpassage am Bonner Hauptbahnhof „Der Tunnel Richtung ZOB ist besonders schlimm“

Zwei Jahre nach Wiedereröffnung der Maximilianpassage sind immer noch nicht alle Mieter in ihre Ladenlokale zurückgekehrt. Vor drei Jahren, am 20. Juni 2021, flutete Regen die Passage am Hauptbahnhof. Es dauerte ein Jahr bis sie wieder eröffnete. Bis heute sind einige Verkaufsflächen verwaist, heruntergelassene Rollläden und Spanholzplatten geben kein einladendes Bild ab - besonders in der Nähe des Tunnels Richtung ZOB. Doch die unschöne Optik ist noch das geringste Problem.