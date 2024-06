Straßenraub in der Maximilianstraße und am Rheinufer Personengruppe attackiert Mann im Bonner Zentrum

Die Gruppe attackierten den 31-Jährigen zunächst in der Maximilianstraße mit Schlägen und Tritten. Dann soll das Opfer laut Polizei Richtung Rheinufer geflohen sein, wo er aber erneut von der Gruppe angegriffen wurde. Nachdem die Angreifer 100 Euro Bargeld und das Smartphone geraubt hatten, ließen sie den Mann zurück. Er wurde am Kopf und am Ellenbogen verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.