Bonner Lieblingslokale Schriftstellerin Judith Merchant arbeitet am liebsten in Mayras Wohnzimmer Café

Mayras Wohnzimmer könnte auch Judiths Arbeitszimmer heißen. Regelmäßig sitzt die Bonner Schriftstellerin und Literaturexpertin Judith Merchant hier mit Büchern und Aufzeichnungen. Das gemütliche Vintage-Café in einem kleinen Häuschen an der Friedrich-Breuer-Straße in Beuel ist ihr Lieblingslokal. Nicht zu weit weg von zu Hause, die Buchhandlung Bücher Bartz direkt um die Ecke. „Ich bin Café-Arbeiterin. Bücher lesen oder Lektorat kann man super in der Öffentlichkeit machen“, sagt die 47-Jährige. „Wenn ich nach Hause komme, habe ich das Gefühl, von der Arbeit zu kommen.“