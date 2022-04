Verdächtiger Koffer vor Mc Donald‘s : Polizei sperrt Poststraße in der Bonner Innenstadt

Polizei sperrt Poststraße in der Bonner Innenstadt

In Bonn wurde die Poststraße abgesperrt. Vor dem Eingang des Mc Donald‘s steht der verdächtige Koffer. Foto: Marcel Wolber

Bonn Die Bonner Polizei ist aktuell in der Innenstadt im Einsatz. Vor dem Mc Donald‘s in der Nähe des Hauptbahnhofs steht ein verdächtiger Koffer. Die Poststraße wurde abgesperrt.

Ein verdächtiger Koffer ist am Mittwochmittag vor dem Mc Donald‘s in der Poststraße in der Bonner Innenstadt gefunden worden. Da ein Besitzer des Gepäcks zunächst nicht zu ermitteln war, hat die Polizei den Fundort abgesperrt und geräumt. Die Beamten untersuchen den Koffer und werden weitere Maßnahmen prüfen.