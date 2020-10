McFit an der Bornheimer Straße : Ordnungsamt machte Fitnessstudio in Bonn vorübergehend zu

Das Fitnessstudio McFit an Borheimer Straße wurde am Dienstag vorübergehend geschlossen. Foto: Privat

Bonn Das Ordnungsamt der Stadt Bonn hat das Fitnessstudio der Kette McFit an der Bornheimer Straße am Dienstag vorübergehend schließen lassen. Das Unternehmen gibt technische Probleme als Grund an, die inzwischen behoben seien.

Einige Mitglieder des Fitnessstudios McFit dürften sich am Dienstagmorgen gewundert haben, als sie vor verschlossener Tür standen. Die Eingangstür des Studios an der Bornheimer Straße, das normalerweise rund um die Uhr geöffnet hat, war mit einem amtlichen Siegel der Stadt Bonn versehen. Nach GA-Informationen stand die Schließung in Zusammenhang mit bestehenden Corona-Auflagen.

Wie McFit auf Nachfrage mitteilte, wurden die Räume auf behördliche Anordnung geschlossen. Grund dafür sei ein technisches Problem. Dieses habe dazu geführt, dass die Check Outs - also das Abmelden bei Verlassen des Studios - nicht zeitgenau erfasst wurden. „Leider kam es aufgrund des technischen Fehlers dazu, dass der Check Out automatisch nach einer Stunde erfolgte“, teilte eine Sprecherin mit. Die Daten und Zutrittszeiten der Mitglieder würden beim Betreten des Studios durch das Drehkreuz automatisch erfasst. Das Problem sei inzwischen behoben und das Studio wieder geöffnet worden.