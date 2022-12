Medikamente fehlen : Lieferengpässe beschäftigen Apotheken in Bonn und der Region weiterhin

Einige Antibiotika und diverse andere Medikamente sind in vielen Apotheken in Bonn und der Region gerade knapp. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bonn Mit dem Winter ist auch die Erkältungs- und Grippezeit da. Infektionen mit RS-Virus überlasten Kinderkliniken. Patienten gibt es derzeit viele, nur an Medikamenten fehlt es an vielen Stellen. Das bekommen auch Apotheker und Patienten in Bonn und der Region zu spüren.