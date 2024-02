Nach Krawallen in Medinghoven Staatsanwaltschaft fordert mehrere Jugendstrafen und eine Freiheitsstrafe

Vor dem Bonner Landgericht sind am Dienstagvormittag die Plädoyers im Verfahren um die Silvesterkrawalle in Medinghoven gehalten worden. Angeklagt sind zwei Jugendliche im Alter von mittlerweile 18 Jahren, vier Heranwachsende und ein Erwachsener im Alter von 35 Jahren. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft beantragte Jugendstrafen zwischen acht und zehn Monaten auf Bewährung für fünf der Angeklagten, dazu kommen Auflagen wie der Besuch eines Anti-Gewalt-Trainings, die Zahlung einer Geldauflage oder Sozialstunden sowie in einem Fall ein Freizeitarrest.