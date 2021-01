Mit 25 Meter hohem Ausleger geliefert : Kran hievt vier Tonnen schweren Scanner ins Bonner Medizin Center

Ein Kran hievte den PET/Computer-Tomografen über 25m ins Medizin Center Bonn. Foto: W.Huebner-Stauf

Bonn Am Sonntag hat das Medizin Center Bonn in der Innenstadt einen neuen Scanner erhalten. Ein 25 Meter hoher Kran hievte das vier Tonnen schwere Gerät in das Krankenhaus. Der Tomograph solle durch ein besseres Bildgebungsverfahren Krankheiten früher erkennen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Leurs

Ein 25 Meter hoher Kran musste am Sonntagmorgen in der Poststraße aufgestellt werden, um ein vier Tonnen schweres sogenanntes Positronen-Emissions-Tomographen, kurz PET/CT, ins Medizin Center Bonn zu hieven. Nach Aussage der Verantwortlichen sei ein solches Gerät erstmals in einer Praxis in NRW installiert worden.

Das Verfahren: Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) ist ein strahlendiagnostisches Verfahren. Dessen Bildgebung ermögliche es, Gewebeveränderungen im Körper sehr genau lokalisieren zu können. Durch die radioaktive Markierung von Arzneimitteln könne der Arzt punktgenau kontrollieren, ob etwa ein Medikament seine Wirksamkeit an der richtigen Stelle entfaltet.