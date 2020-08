Sozialausschuss berät überPilotprojekt des Vereins Anonymer Krankenschein : Medizinische Versorgung für alle

Bonn Der Verein Anonymer Krankenschein Bonn setzt sich dafür ein, dass auch Menschen ohne Krankenversicherung Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten können.

So habe eine Patientin aus Angst vor Abschiebung zu spät medizinische Hilfe in Anspruch genommen. Für sie sei ein anonymer Krankenschein vielleicht lebensrettend gewesen, wie der Verein MediNetz Bonn berichtet.

„Medizinische Grundversorgung muss eine staatliche Aufgabe sein“, sagt Johannes Schwerdt. Er ist Medizinstudent und zweiter Vorsitzender des Vereins Anonymer Krankenschein. Im Februar stellte der Verein einen Antrag an die Stadt. „Wir haben uns dann mit dem Sozialamt abgestimmt“, sagt Schwerdt. Das sei von Anfang an ein sehr guter Austausch gewesen.

Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Für die Einführung des anonymen Krankenscheins rechnet der Verein mit Kosten von rund 311 000 Euro pro Jahr sowie im Anfangsjahr mit zusätzlichen Investitionskosten in nicht genannter Höhe.“ Die Kosten basieren auf den Erfahrungen eines gleichartigen Modellprojekts in Düsseldorf und einer hochgerechneten angenommenen Anzahl von Patienten in Bonn.