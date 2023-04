Interview mit Wissenschaftlerin Alice Barth Mehr arbeiten, um sich die Wohnung leisten zu können

Wer zu Alice Barth möchte, muss erst mal ein paar Treppen steigen. Das Büro der wissenschaftlichen Mitarbeiterin am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn liegt in der obersten Etage des Gebäudes an der Lennéstraße. Barth ist auch Leiterin einer Studie, die über mehrere Jahre Veränderungen in zwei Kölner Vierteln untersucht – von Mieten bis zur Zufriedenheit der Bewohner mit der Nachbarschaft. Einige Ergebnisse lassen sich laut Barth auf Bonn übertragen. Mit ihr hat Dennis Scherer gesprochen.