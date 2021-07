Kommentar zur Bonner Ratspolitik : Mehr Respekt

Meinung Bonn Immer häufiger vergreifen sich Bonner Kommunalpolitiker im Ton. Streit darf sein, Kränkungen aber nicht, meint GA-Redakteurin Lisa Inhoffen.

Ja, der Ton im Stadtrat ist über die Jahre rauer geworden. Und nicht nur allein der viel gescholtene Marcel Schmitt vom Bürger Bund Bonn vergreift sich in den Debatten über die Themen der Bonner Stadtpolitik hin und wieder im Ton – obschon Schmitt dabei unbestritten den Vogel abschießt. Auch Redner der anderen Fraktionen vergessen manchmal ihre Kinderstube und hauen ihrem Gegenüber in den oftmals langen Sitzungen Sätze um die Ohren, bei denen man sich als Beobachter nur fremdschämen kann. Anstatt fair um die Sache zu streiten, wird der andere niedergeschrien, mit kränkenden Zwischenrufen bedacht oder ausgelacht.

Nicht selten, dass sich Zuschauer in den Publikumsreihen dann angewidert fragen, wie das sein kann, dass sich Personen, die man früher auch gern als Honoratioren der Stadt bezeichnete, so in aller Öffentlichkeit aufführen (vor Corona waren vor allem die Ratssitzungen stets von Bürgerinnen und Bürgern gut besucht). Abschreckend für manche, die sich bis dahin vielleicht überlegt haben, möglicherweise selbst einmal für sein solches Ehrenamt zu kandidieren.