Kommentar : Mehr Schutz für Frauen

Überwiegend Frauen sind Opfer von „Häuslicher Gewalt“. In 2020 registrierte die Bonner Polizei gut 900 Fälle. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Meinung Bonn Dass Streit in Familien oftmals in der Weihnachtszeit eskaliert, wie das jüngste Beispiel einer verprügelten Ehefrau in Grau­rheindorf zeigt, verwundert nicht. Meist belasten die Partner seit Langem ungeklärte Konflikte, die dann, wenn man eigentlich ein harmonisches Weihnachtsfest feiern will, ausbrechen. Harmonie funktioniert halt nicht auf Knopfdruck. Ein Kommentar von GA-Redakteurin Lisa Inhoffen.