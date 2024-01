TomTom meldet mehr Staus Verkehrswende in Bonn braucht Augenmaß

Meinung | Bonn · Dass der Autoverkehr 2023 zähflüssiger war als in der Vergangenheit, dürfte auch an Eingriffen der Bonner Ratskoalition liegen. Am Beispiel der Adenauerallee wird sich jetzt erweisen, ob sie willens ist, die nötige Verkehrswende ideologiefrei umzusetzen.

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn

10.01.2024 , 18:30 Uhr

Verkehrsversuch steht bevor: Vom Koblenzer Tor, wo sich der Verkehr häufig staut, bis zum Bundeskanzlerplatz soll es für Autofahrer in beide Richtungen nur noch eine Spur geben. Foto: Meike Böschemeyer

Neue TomTom-Daten heizen das umstrittenste Thema der Stadt weiter an. 2023 ist der Autoverkehr noch zäher geflossen als in früheren Jahren, als Bonn beim Navigationsanbieter schon als NRW-Stauhauptstadt auftauchte. Dass die Verschlechterung durch die Verkehrswendeprojekte der Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt mitverursacht worden ist, belegen die Zahlen zwar nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch. Die Wirtschaftsverbände dürften sich bestätigt fühlen und ihre Kampagne „Vorfahrt Vernunft“ mit der Staustatistik befeuern.