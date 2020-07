Polizei in Bonn und Beuel im Einsatz : Mehrere Platzverweise und Anzeigen nach Kontrollen am Rheinufer

Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn. Erneut haben die Bonner Polizei und der Ordnungsaußendienst der Stadt Bonn Kontrollen am Rheinufer gemacht. Dabei wurden wieder mehrere Platzverweise ausgesprochen. Wie der Einsatz sonst ablief.



In der Nacht zu Samstag haben Polizei und Ordnungsamt erneut das Rheinufer in Bonn und Beuel kontrolliert. Im Einsatz waren die Beamten und städtischen Mitarbeiter auch in der Innenstadt und auf der Poppelsdorfer Allee.

Wie bereits an den vergangenen Wochenenden hatten die Einsatzkräfte das Brassert- und das Erzbergerufer besonders im Blick, wo in den Sommermonaten vermehrt feiernde Jugendliche und Heranwachsende bis in die Nachtstunden lautstark feiern.

Ab 22.30 Uhr waren die Streifen zu Fuß an den Rheinufern in Bonn und Beuel unterwegs. Hierbei mussten sie erste Platzverweise aussprechen. Bei der Kontrolle eines jungen Mannes am Erzberger Ufer stellten Beamte der Bereitschaftspolizei ein verbotenes Einhandmesser sicher. Der Waffenträger erhielt einen Platzverweis und eine Anzeige.

Am Beueler Hans-Steger-Ufer wurde um kurz vor Mitternacht ein 23-jähriger Mann in Gewahrsam genommen, da er einem Platzverweis nicht nachgekommen war. Bei Fußstreifen eine Stunde später an der Poppelsdorfer Allee trafen die Beamten auf mehrere Personengruppen, die sich auf den Wiesen niedergelassen hatten. Hier mussten Ordnungsdienst und Polizei aber nur vereinzelt einschreiten, weil sich die meisten Personen freiwillig entfernten.

Zu diesem Zeitpunkt kontrollierten die Polizeibeamten bereits auf und um den Bertha-von-Suttner-Platz verstärkt überwiegend junge Männer, die dort mit ihren hochmotorigen Autos unterwegs und waren und durch ihre offensive Fahrweise auf sich aufmerksam machten. In einem Falle verlief ein Drogenvortest positiv: Neben der Abgabe einer Blutprobe wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

Insgesamt wurden bis zwei Uhr 22 Platzverweise ausgesprochen, drei Strafanzeigen und mehrere Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen erstattet.

Bereits am frühen Freitagabend hatte eine Polizeistreife der Wache Innenstadt an der Godesberger Allee um 19.30 Uhr ein Auto angehalten, dessen Fahrer durch seine Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten den Geruch von Marihuana. Argwöhnisch wurden die Polizisten, als sie bemerkten, dass einer der Beifahrer ein Messer in einer Kunststoffscheide um den Hals trug.