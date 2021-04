Bonner Linksbündnis gegen Straßennamen : Mehrheit gegen Hindenburg

BONN Im Bürgerausschuss hat sich die neue Linkskoalition durchgesetzt - auch gegen die Empfehlung des Stadtarchivs: Sie will die Umbenennung von Hindenburgplatz und Hindenburgallee durchsetzen. Jetzt liegt der Ball in den Feldern der Bezirksvertretungen.

Der Ausschuss für Bürgerbeteiligung des Stadtrates hat am Mittwoch mehrheitlich dem Bürgerantrag zugestimmt, dem Hindenburgplatz in Dottendorf und der Hindenburgallee in Plittersdorf andere Namen zu geben. Vertreter der Koalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt stimmten für den Bürgerantrag und damit für die Umbenennung, CDU, FDP und ein parteiloses Mitglied positionierten sich dagegen, was ein Abstimmungsergebnis von neun zu sechs Stimmen ergab.