Mensa in Bonn : Mehrweg statt Einweg

Abfall in Bonn : Müllberge an der Mensa am Hofgarten sorgen für Ärger Am Hofgarten ist es innerhalb der letzten Wochen wiederholt zu überfüllten Mülltonnen gekommen. Grund dafür war oftmals das Einweggeschirr aus der Zeltmensa. Um die Müllproblematik in den Griff zu bekommen, arbeitet das Studierendenwerk ein nachhaltigeres Konzept aus.