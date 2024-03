„Mein Lokal, Dein Lokal“ aus Bonn Devid Caruso punktet mit Mamas Rezepten

Die Kollegen werden es dem bisherigen Hauptkritiker Devid allerdings nicht leicht machen, wie sie extra betonen: „Wir werden kritisch sein“, sind sich alle einig. Mit einem Kalauer steigt Devid nach der Begrüßung launig ein. Was ein „Alfa-Kaninchen“ sei, fragt er in die Runde und löst nach ein paar Sekunden auf: „Ein Wildkaninchen, dass ich frisch mit meinem Alfa Romeo angefahren habe.“ Süsser muss im Off grinsen und gibt den Kollegen recht, dass die Karte der Osteria in schlichtem Rot-Weiß-Design gestalterisch nicht besonders ansprechend ist. Das Kaninchen im Hauptgang aber mundet später um so mehr. Sole und Lavinia schauten vorher in der Küche bei Devid vorbei und lobten: „Toll, er weiß bei der Zubereitung, was er tut.“ Nicht ganz so wohl fühlte sich Mona in der Küche. Beim Ausnehmen und Zuschneiden der Calamari (Tintenfische) kann sie nicht hingucken. Süsser kommentiert süffisant, dass dies wohl nichts für Konditorinnen sei. Als dann beim Anbraten die frischen Calamari in der Pfanne springen und Mona sich erschrickt, lacht er sich kaputt: „Nein Mona, die leben nicht mehr.“ Für den Koch Devid gibt es vom TV-Koch hier nur Lob: „Großes sizilianisches Kino, klasse.“