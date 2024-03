Graubi Bar gewinnt bei "Mein Lokal, dein Lokal" Gefragte Gerichte und fragwürdige Rezensionen

Dicke Regenwolken hängen am Sonntagnachmittag über der Fähranlegestelle in Graurheindorf. Obwohl sich draußen beim Blick auf den Rhein teils stürmische Böen mit Regenschauern abwechseln, ist die „Graubi Bar“ gut besucht. Während sich die Gäste im gemütlichen Innenraum über selbstgemachte Waffeln und Kuchen hermachen, steht die Trophäe für den ersten Platz bei der Kabel1-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“, die in der vergangenen Woche ausgestrahlt wurde, gut sichtbar auf dem Tresen am Eingang.